SCIACCA - Un'equipe di soccorritori del 118 di Sciacca (Agrigento) ha assistito stamattina una donna al nono mese di gravidanza aiutandola a partorire all'interno della sua stessa abitazione, situata in contrada Bordea, zona di campagna a pochi chilometri dal centro abitato.

L'intervento è stato immediato. "Ma ci siamo resi conto che non c'era più il tempo di effettuare il trasferimento della paziente in ospedale, perché si sarebbe rischiata una sofferenza fetale", ha detto il dottor Pino Trafficanti, medico in servizio sull'ambulanza che, aiutato dall'infermiera Mirella Garone e dall'autista soccorritore Sebastian Giuseppe Fazio, ha fatto venire alla luce la piccola Marisol, che pesava 3 kg e 50 grammi. Mamma e figlia adesso per fortuna stanno bene, sono entrambe ricoverate al reparto Maternità dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.