GINOSTRA (MESSINA) - Nel seggio più piccolo d'Italia a Ginostra, borgo delle Eolie, con 55 elettori, domani si voterà regolarmente, grazie alla motovedetta dei carabinieri, visto che gli aliscafi non hanno viaggiato per il mare mosso.

I componenti del seggio 17 e il messo comunale con il materiale necessario per le operazioni elettorali e gli uomini delle forze dell'ordine destinati al presidio, hanno potuto raggiungere la più piccola frazione del comune eoliano, sbarcando e restando bloccati dall'altra parte dell'isola.

"Nell'augurare buon lavoro ai componenti del seggio elettorale più piccolo d'Italia - ha commentato il decano degli abitanti Mario Lo Schiavo - rivolgo i più sentiti ringraziamenti agli uomini dell'arma dei carabinieri per essersi immediatamente e proficuamente attivati per porre in essere le necessarie iniziative che di fatto garantiranno anche alla comunità di Ginostra di potere esercitare il fondamentale diritto - dovere di voto".