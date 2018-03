I rappresentanti di lista di Forza Italia sono saltati sulla sedia:. Le schede, secondo i presenti, erano sbagliate. E ovviamente l'errore non riguarderebbe solo il candidato azzurro al Senato, ma anche tutti gli altri candidati. Visto che in alcuni seggi che fanno capo al collegio uninominale “Palermo 1”, sarebbero giunte le schede di un altro collegio, quello sbagliato. E così, al posto di Tantillo,. Che in quei seggi non potrebbe essere votata, visto che lei è candidata nel collegio che fa capo anche a Bagheria e Termini Imerese.Un pasticcio, insomma, secondo il racconto di alcuni rappresentanti di lista. Di sicuro, le schede che secondo alcuni militanti di Forza Italia sono sbagliate,. Ma non è chiaro quanto sia esteso l'errore, se di errore si tratta. E soprattutto, non è chiaro dove siano finite le schede “giuste”, come confermano alcune fonti del partito azzurro che in questi concitati minuti stanno provando a mettersi in contatto con la Prefettura per intervenire in tempo, prima del voto che scatterà domattina alle 7. Ma qui, ecco il giallo nel giallo, dai primi contatti, la Prefettura avrebbe confermato la bontà della distribuzione delle schede: quelle avvistate in alcuni seggi palermitani sarebbero insomma quelle giuste. Ma in questi minuti si starebbe discutendo anche sui confini delle circoscrizioni.Cioè nell'accorpamento dei collegi della Camera che “compongono” dal punto di vista geografico il collegio del Senato. In pratica, mentre nel caso di Tantillo, il collegio del Senato finirebbe per corrispondere a quello della Camera dove è candidato il collega Cascio, solo per fare un esempio, il collegio del Senato dove il centrodestra candidat Bonafede sarebbe composto invece dai territori di tre collegi della Camera.E così, oltre a quello di Tantillo, ecco sparire dai seggi del collegio “Palermo 1” anche i nomi degli avversari. Il voto non è ancora partito, ma la temperatura è già altissima e la confusione tanta.