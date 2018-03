L’attribuzione di buona parte del sontuoso edificio, in corso Calatafimi a Palermo, al Tar e al Cga (delibera 15 marzo 2013), con la conseguente trasformazione del primo e secondo piano in uffici. Un percorso, in realtà, intrapreso “in costante raccordo tra gli uffici della Regione siciliana con quelli, ai vari livelli, della Giustizia amministrativa”. Ma adesso in tanti chiedono di tornare indietro. Dal governo regionale ad alcune associazioni.La sottrazione di gran parte del complesso monumentale ale la necessaria variazione di destinazione d’uso, è stata resa possibile dal nulla-osta rilasciato dall’allora sovrintendente di Palermo,, sul progetto redatto dal Centro Regionale Progettazione e Restauro.in quanto disattende la vocazione espositiva dello storico palazzo (causa prima dell’acquisto da parte della Regione nel 1999), capace di ospitare anche sette o otto mostre contemporaneamente. Così la pensa ad esempio, assessore ai Beni Culturali: “Questa decisione è un errore madornale, ho già inviato una lettera al presidente della Regione e. Non ho fatto alcuna fatica a convincere Musumeci della necessità di cambiare rotta – sostiene Sgarbi – perché nell’accompagnarlo alla mostra Il ruggito della velocità, allestita all’Albergo delle Povere, aveva ammirato gli spazi e ne era rimasto compiaciuto”.“Il fatto che il Presidente si sia convinto della destinazione impropria è naturalmente utile alla causa – continua Sgarbi – se c’è una buona ragione si può sperare in una conciliazione”. É possibile dunque tornare indietro? “Si tratta di un atto scellerato, per cui la restituzione dell’immobile è necessaria. Si può pensare a un gentlemen’s agreement, a una soluzione che accontenti tutti. Per dirla in maniera chiara: questo atto non ha senso. C’è la volontà della Presidenza e di due assessorati della Regione siciliana –aggiunge l’assessore – ma potrebbe non esserci l’accondiscendenza del Tar, bisogna tuttavia capire che ci sono luoghi che hanno una vocazione prevalente su un’altra e questo deve indurre al buon senso. Tra l’altro se andrò al governo come Ministro lo farò in maniera ancora più perentoria. Il Tar – conclude Sgarbi - potrebbe prendere in considerazione un’altra sede, più vicina al centro, meglio servita e più adatta allo scopo, già utilizzabile o che richieda meno tempo per essere rifunzionalizzata”.(tribunale amministrativo regionale) e del Cga (consiglio di giustizia amministrativo), creando quasi una relazione di promiscuità tra primo e secondo grado di giudizio: sarebbe come mettere le Procure insieme ai giudici giudicanti., allo scopo di offrire assistenza ai bisognosi. Progettato nel 1746 dall’architetto Orazio Furetto fu portato a termine dal regio architetto Giuseppe Venanzio Marvuglia. Anche le Associazioni culturali di Palermo (Anisa, Fondazione Salvare Palermo, Italia Nostra-sezione Palermo, Dimore Storiche, e Settimana delle Culture) sostengono Sgarbi e contestano uno degli ultimi atti del governo precedente. “Speriamo si torni indietro – dichiara la professoressa Maria Antonietta Spadaro – destinando l’intera superficie espositiva alle mostre. L’Albergo dei Poveri può e deve diventare una meravigliosa kunsthalle, il Palazzo delle Esposizioni di una Palermo Capitale. Pertanto – aggiungono- chiediamo la revoca di tale sconsiderato provvedimento, riprendendo l’idea originaria di sede museale a carattere regionale del pregevole complesso architettonico, meritevole di migliore sorte”.potrebbe essere quello di procedere con un atto ispettivo che verifichi, ed eventualmente metta in discussione, la compatibilità della nuova destinazione d’uso con le caratteristiche del bene tutelato dal vincolo. La direttrice del dipartimento, Maria Elena Volpes a quel punto però si troverebbe paradossalmente costretta a revocare il parere autorizzativo da lei stessa rilasciato il 3 ottobre 2017 quando ricopriva il ruolo di Soprintendente di Palermo.