reggae misto a soul e pop, dei Maneskin è approdato ieri sera a Palermo, ai Candelai, per la quarta tappa del tour che li impegna in giro per l’Italia.

Stasera si spostano a Catania, per l’ultima tappa siciliana, dove i 4 ‘coatti’ de Roma si esibiscono al Land – La Nuova Dogana- per poi proseguire con la tappa fiorentina del 9 marzo al Viper.

- composto dall’ormai famoso Damiano (frontman del gruppo e unico maggiorenne), Victoria (bassista), Ethan (batterista) e Thomas detto “Er Cobra” (chitarrista) - ha fatto sold out in tutta Italia nel giro di poche ore all’annuncio delle date di questi primi live.i Maneskin piacciono e anche parecchio. Sarà per il loro sound, sarà per la loro bellezza o per la grinta, i risultati parlano chiaro: il 15 dicembre è uscito per Sony Music l’EP di debutto “Chosen”, disco d’oro a gennaio 2018, che prende il nome dall’inedito presentato al talent show. Mentre il solo brano “Chosen” è stato certificato da FIMI come singolo di Platino (il brano è stato scritto da Damiano e prodotto dagli stessi Maneskin, come “Recovery” l’altro loro inedito).brano con il quale la band aveva inaugurato l’inizio dei live di questa stagione su Sky Uno, e che vede protagonista un Damiano carico ed esplosivo. A seguire: “Take Me Out” dei Franz Ferdinand e “Somebody Told Me” dei The Killers, per poi continuare con “Un Temporale” di Ghemon, “Vengo dalla Luna” di Caparezza, “Begging” di Frankie Valli & Four Seasons, “Recovery” e “You Need Me, I Don’t Need You” di Ed Sheeran.con un repertorio variegato: “Breezeblocks” di Alt-J e “Gimme Shelter” dei Rolling Stones, “Pyro”, dei Kings Of Leon, “Gangasta’s Paradise” di Coolio, “Master Blaster” di Stevie Wonder, “Dirty Diana”, di Michael Jackson, e “Prisoner” di James Arthur. Che Damiano fosse predisposto alle lingue lo si era capito già, ma la conferma arriva quando inizia a intonare “Alors on Dance” in un impeccabile francese fa dimenare tutti, ragazzi e ragazze, nonostante il pubblico femminile fosse il più presente.- con performance ‘hot’ annessa - è stata quella di “Kiss This” dei The Struts, (già tanto discussa e chiacchierata quando la proposero per la prima volta a X Factor). In tacchi a spillo, hot pants e maglia a rete, strappata poco dopo, Damiano si lancia in una pole dance che scatena le urla delle centinaia di ragazze presenti.I pupilli di Manuel Agnelli hanno cantato per circa un’ora e un quarto non deludendo i propri fan. Tutti soddisfatti.