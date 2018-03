Per Ramacca sono scattate le manette.

Tanti giovani con fare sospetto. E così i poliziotti della sezioni "Antidroga" e Crimine diffuso" della squadra mobile hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento di Rosario Ramacca, 46 anni.Fino a quando l'occhio attento di un agente non ha notato l'anomala irregolarità della parete nel corridoio. C'era una parte ruvida al tatto. Ed ecco la sorpresa: uno sportellino celava un piccolo nascondiglio. Dentro vi erano 180 grammi di cocaina ancora da tagliare, due bilancini di precisione e le bustine per confezionare la polvere bianca.Visto il numero dei clienti la droga sarebbe stata venduta in fretta.