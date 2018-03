PALERMO - La Polizia di Stato ha multato con 7 mila euro e denunciato per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il titolare del pub Exlibris di via Palagonia, a Bagheria, dove era in corso una serata con intrattenimento musicale dal vivo.

dopo la mezzanotte, transitando nei pressi di via Palagonia, hanno sentito un frastuono proveniente da un pub. Con l'ausilio di personale dell'Arpa è stato rilevato il superamento dei limiti sonori previsti dalla legge. Nel locale era, infatti, in funzione apparecchiatura per l'intrattenimento musicale, quali amplificatori, chitarre, batterie e microfoni.