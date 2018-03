Alla fine è stato il giudice per l'udienza preliminare di Messina, Daniela Urbani, ad archiviare l'inchiesta per corruzione in atti giudiziari che vedeva fra gli indagati il presidente dell'Antitrust, l'avvocato e docente universitario Giovanni Pitruzzella, Giuseppe Di Gesu, Giuseppe Petralia e Carlo Comandè.per il presunto coinvolgimento della figlia di Di Gesu, magistrato in servizio al Tribunale etneo, e ultima a finire nel registro degli indagati. Il pm messinese Federica Rende ha chiesto e ottenuto l'archiviazione dopo avere completato il supplemento di indagini voluto dal presidente dei Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, lo stesso che si era più volte opposto alla chiusura del caso.nell'ambito di un lodo arbitrale del 2007 tra l'Università del capoluogo etneo e il "Consorzio ennese universitario". L'Ateneo di Catania sosteneva di vantare un credito di 25 milioni di euro e fece ricorso a un lodo arbitrale: il collegio deliberò un risarcimento simbolico di 100 mila euro. A votare a favore furono Pitruzzella, arbitro scelto dal Consorzio, i cui corsi di laurea sarebbero poi confluiti nella Kore, il presidente del collegio e allora avvocato dello Stato Giuseppe Di Gesu, e il terzo arbitro scelto dall'Università di Catania, Giuseppe Barone.nel quale si segnalava che la Kore aveva dato alla figlia di Di Gesu, magistrato, un importante incarico come docente. Solo che l'esposto “apparentemente sottoscritto dal prof Recca Antonino” nell'agosto 2010 fu disconosciuto dall'ex rettore di Catania. In realtà si trattava di "incarichi a tempo", con “compensi esigui” per “incarichi a tempo" e senza la "prova che le docenze non siano state conferite legittimamente”.che nel lodo arbitrale rappresentava la Kore. All'inizio di gennaio 2016 il pm Valentina Grosso concluse che il lodo si era svolto correttamente e chiese l'archiviazione. Alla richiesta si associarono l'avvocato di Pitruzzella, Nino Caleca, di Comandè, Marcello Montalbano, e i legali di Di Gesu, Enzo Musco e Domenico Pogliese. Il presidente dei Gip Sarpietro, invece, sottolineò che Barone aveva “espresso riserve” sul lodo e così archiviò la posizione del docente, obbligando il pm a proseguire le indagini. Parlava di “circostanze poco chiare, foriere di dubbi in merito al regolare svolgimento del lodo”, sollevando l'ipotesi che un patto corruttivo ne avesse orientato il risultato.all'avvocato Comandè che, però, ha dimostrato che si trattava degli onorari per una quindicina di cause e non per il solo lodo.Infine, sempre secondo il pm, se davvero l'Università di Catania si fosse ritenuta vittima del lodo, per altro confermato dalla Corte d'appello, non avrebbe fatto una transazione con l'ateneo di Enna rinunciando a una parte dei crediti vantati.in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio”, chiese per la quinta volta l'archiviazione. Il presunto coinvolgimento della figlia di Di Gesu, però, rese necessario il trasferimento dell'inchiesta a Messina dove è stata archiviata.dell'Unione Europea, con sede a Strasburgo. Si tratta del più alto organo giurisdizionale europeo. Si insedierà nei prossimi mesi alla scadenza dell'incarico all'Antitrust. “La correttezza del professore Pitruzzella - spiega l'avvocato Caleca - è emersa fin dal primo atto processuale. Ma quando i procedimenti durano così a lungo il prezzo umano e professionale che paga il cittadino è incalcolabile”.