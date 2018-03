Il primo a votare, questa mattina presto, nel suo seggio a Palermo, è stato il presidente della Repubblica. La curiosità: subito dopo il voto il Capo dello Stato è uscito dalla sezione elettorale dimenticando di ritirare il documento d'identità che il presidente di seggio ha subito provveduto a consegnare agli uomini della scorta.Anche il premierha votato a Roma nel suo seggio in via Daniele Manin alle 10 di stamani. Il premier è rimasto in fila attendendo il suo turno per votare. La curiosità: Gentiloni non può, come ogni altro cittadino, introdurre la scheda elettorale nell'urna da solo, quindi in foto è in posa a favore di camera.La presidente della Cameraha votato al seggio allestito nel liceo Berchet. La presidente della Camera e candidata di LeU ha chiesto al presidente del seggio come stesse andando l'affluenza. All'uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni: "Oggi è il giorno del silenzio. Rispettiamo il silenzio", ha detto.Il segretario del Pd ed ex premier Matteo Renzi ha votato a Firenze, nella sezione 10 del seggio allestito nel liceo Machiavelli, in via Santo Spirito, in Oltrarno. Renzi era accompagnato dalla moglie, che vota in un altro seggio.Il candidato premier del Movimento 5 stelle ha votato a Pomigliano d'Arco.Fuori programma al seggio di Milano per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che è stato contestato da una Femen.