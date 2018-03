La confusione, in Sicilia, che si aggiunge ai tanti dubbi e alle tante preoccupazioni legate a una legge elettorale un po' complicata che potrebbe tradursi in lunghissime e complesse operazioni di conteggio dei voti, fin dalle 23, quando inizierà lo spoglio.

, definita così, come da prassi, per ricondurla al “padre” della norma, il capogruppo alla Camera del Pd

. Una legge “mista”. Una parte dei parlamentari, infatti, verrà eletta attraverso il sistema uninominale (l’elettore potrà scegliere un candidato da una ristretta rosa), e un’altra parte attraverso il sistema proporzionale. In quest’ultimo caso, la scelta cadrà su un simbolo a cui corrisponde un listino “bloccato” con quattro nomi. I candidati verranno eletti in ordine di posizionamento nell’elenco.

Per questo turno elettorale le sezioni sono in totale 61.552, le urne circa 137.616 mila (due urne per sezione più 1 dove si svolgono le elezioni regionali). I componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) sono 369.312. Il compenso, per politiche e regionali, di un presidente di seggio è di 224 euro; 170 euro per segretario e scrutatore. Dove non si voterà per le regionali, i presidenti prenderanno un compenso di 187 euro, scrutatori e segretari di 145 euro. Gli elettori sul territorio nazionale, sulla base dei dati riferiti al quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, sono, per la Camera dei Deputati, 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, per il Senato della Repubblica 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, che eleggeranno 618 deputati e 309 senatori. Si eleggono 618 deputati e 309 senatori, 18 i parlamentari eletti all'estero. Quello di oggi è un Election Day, in quanto si voterà anche per il rinnovo di Presidenza e Consiglio regionale di Lombardia e Lazio.

- Si voterà dalle 7 alle 23. Poi, subito via con lo spoglio. Che LiveSicilia seguirà in diretta, minuto per minuto. È il gran giorno delle elezioni politiche per il rinnovo del parlamento nazionale che in Sicilia, però, è stato anticipato dal "caso" delle schede sbagliate . Un errore incredibile nell'accorpamento di collegi e seggi che ha portato nelle sezioni, in molti caso, i candidati di altri collegi. Un caos che ha spinto, fin dal tardo pomeriggio di ieri a una corsa contro il tempo per ristampare la bellezza di 190 mila schede nelle 218 sezioni in cui è stato riscontrato l'errore., dopo l’affondamento dell’Italicum e dopo la bocciatura del referendum che puntava anche a ridimensionare di gran lunga il Senato, appunto. Cinque anni fa, si votò con, visto che si è rivelata incapace di garantire la governabilità. Quel sistema elettorale era un “proporzionale corretto”, a coalizione, con premio di maggioranza ed elezione di più parlamentari contemporaneamente in collegi estesi, senza possibilità di indicare preferenze.A vincere, pur non vincendo, fu il centrosinistra dell’allora candidato premier, che ha sfiorato il 30 per cento. A seguire, vicinissimo, il centrodestra guidato da. Quindi ecco il Movimento cinque stelle di, con oltre il 25 per cento. Una “fotografia”, quella con i tre blocchi, che si ripresenta, al netto delle possibili percentuali che verranno fuori dal voto, anche in questa occasione.Solo a Palermo saranno 2.193 i potenziali “debuttanti” (1.115 maschi e 1078 femmine). Per potere esercitare il proprio diritto di voto, l'elettore dovrà presentarsi munito di un documento di identità valido e della propria tessera elettorale. Come detto, lo spoglio partirà dalle 23, quando saranno diffusi anche i primi exit poll.con una diretta no-stop. A partire appunto da domenica sera. Tutti gli aggiornamenti, i vincitori e gli sconfitti, i risultati, gli eletti, li troverete sul nostro giornale.