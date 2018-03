viene dato in vantaggio con una forchetta tra il 30 e il 34 per cento. Stefano Parisi del centrodestra è secondo tra il 26 e il 30%. Terza Roberta Lombardi, 5 stelle, 25 e 29%.“

Nettamente in testa il centrodestra alle Regionali in Lombardia. La più popoolosa regione italiana ha votato oggi anche per il governatore. Attilio Fontana tra il 38 e il 42%, Giorgio Gori tra il 31 e il 35%. Questi i dati dei primi exit poll della Rai. Lo spoglio delle schede inizierà soltanto alle 14. Ma per gli exit poll il candidato leghista è in netto vantaggio. Per Dario Violi Opinio Italia stima tra il 17 e il 21%, e per Onorio Rosati tra il 2 e il 4%.Molto vicini i tre principali sfidanti nel Lazio. Per gli exit poll della Rai è in testa l'uscente del Pd Nicola Zingaretti, che