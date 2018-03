i trovava a bordo del suo Honda Sh quando è avvenuto l'impatto con una Toyota Yaris, in corso Calatafimi all'altezza di via Pollaci.Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il giovane è infatti stato sbalzato dalla sella e l'impatto con l'asfalto ha provocato traumi ed emorragie interne gravissime. E' morto pochi minuti dopo l'impatto.ma in base ai primi accertamenti lo schianto sarebbe stato provocato da una precedenza non rispettata. La notizia della morte del ragazzo ha gettato nello sconforto amici ed ex compagni di Mattia, che aveva frequentato l'istituto alberghiero Cascino. In queste ore sono decine i messaggi a lui rivolti sui social network.-. Alzati, facci sapere che è uno scherzo. Eri troppo perbene per lasciarci così, ti voglio bene". E ancora: "E' terribile quello che ti è successo - aggiunge Stefano - non riesco a smettere di piangere. Perché proprio a te?".Soltanto una settimana fa ha perso la vita un altro ragazzo in pieno centro a Palermo, Emanuele Di Miceli, che aveva soltanto diciassette anni. Con il suo scooter è uscito fuori strada, in via Libertà, ed è finito contro un palo della luce. Anche in quel caso, le ferite riportate si sono rivelate fatali.