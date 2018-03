"La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che è scomparso Davide Astori, colto da un malore. Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità degli addetti ai lavori". Lascia la compagna e una bambina di due anni.

. Il 31enne difensore è stato trovato senza vita nell'albergo 'La' di Moret a Udine dove si trovava per giocare questo pomeriggio alle 15. Partita rinviata in segno di lutto. A causare la morte del giocatore sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, ma il club viola non conferma:. Il commissario straordinario della Lega, Giovanni Malagò, ha deciso di rinviare a data da destinarsi tutte le gare in programma oggi dopo la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina.