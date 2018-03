"Già è difficile vincere la sfiducia delle persone nei confronti delle Istituzioni - continua Ferrandelli - in più mortificare pure il voto di chi esercitando un diritto vuole cambiare le cose, mi sembra inaccettabile".

. Le scene vergognose ed anomale delle scorse Comunali non sono, purtroppo, soltanto un lontano ricordo e non sono servite da insegnamento. È raccapricciante quello che sta accadendo in queste ore in molti seggi. Si stanno già raggiungendo ore di fila. Ho presentato una interrogazione urgente e formalizzerò lunedì una ispezione in comune con seduta pubblica di Consiglio comunale". Lo ha detto senza mezzi termini il leader dell’opposizione al Comune"È inaccettabile che ancora una volta e sempre nella nostra città - scrive la consigliera dell'Udc,- si assista adTanti, troppi errori, che qualcuno in malafede potrebbe considerare magari frutto di ragioni diverse e a stupire ancora una volta è il tono del sindaco Orlando che quando si tratta di errori che avvengono nella città da lui amministrata, è sempre pronto a minimizzare. Chi pagherà ad esempio il danno di un leso diritto al voto per i tanti palermitani a cui è stato negato nelle prime ore del mattino e chi ancora il danno di immagine che la nostra Palermo è costretta a subire su scala nazionale e internazionale?". "Per non parlare - prosegue - poi del possibile danno materiale ed economico. Tutto questo e non solo, sarà oggetto di una mia richiesta di accesso agli atti, nel mio ruolo di consigliere comunale di Palermo, presso tutti gli uffici e gli organi competenti, al fine di individuare eventuali responsabilità e mancati controlli o peggio ancora le possibili volontà politico-istituzionali, ipotizzate in queste ore da molti palermitani, a cui sono certe verranno forniti tutti gli esiti delle verifiche, in modo da sgomberare il campo da ogni spiacevole dubbio".