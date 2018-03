Il video di

Melodie Mousavi Nameghi,

una francese di 30 anni di origini iraniane, senza precedenti, è arrivata in aereo da Parigi a Malpensa alle 8.45 e si è recata al seggio di via Scrosati, dove si è mischiata fra i giornalisti presenti mostrando un tesserino da free lance. Poi quando il leader di Forza Italia stava per lasciare l'aula della scuola all'improvviso è salita su un banco dal quale in topless gli ha gridato la frase che aveva scritto sulla parte del corpo senza veli: "Sei scaduto". Adesso è

indagata per resistenza a pubblico ufficiale e per aver provocato disordini durante "le operazioni elettorali" e per non aver obbedito al richiamo del presidente del seggio.