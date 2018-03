, che ha nobilitato una campagna elettorale trucida. E' la vicenda di Aldo Penna, candidato a Palermo, nel collegio uninominale di Resuttana, e fresco onorevole di M5s. Aldo, che ha un passato e un presente di militanza e purissima passione politica, è stato colto da un malore non lieve e ha seguito, egualmente, lo svolgersi degli eventi da un letto d'ospedale. La sua fragilità contingente è diventata una forza sostanziale.il candidato Penna è stato presente, come poteva, ha combattuto, ha sperato, infine, ha vinto. La pattuglia a Cinque Stelle gli è stata vicina. Il medico Giorgio Trizzino, anche lui neo-deputato, lo ha assistito, andando spesso a trovarlo e distribuendo 'santini' nel suo collegio.celebrano quella lotta circondata da una necessaria stanchezza che l'ha resa più preziosa. Scrive Claudia La Rocca: “La gioia più grande la esprimo per lui Aldo Penna, per la sua forza, la sua "filosofia di vita", la sua gentilezza... Tu hai vinto due volte”. Ugo Forello aggiunge: "Il lottatore gentile ha vinto la sua battaglia e presto metterà al servizio del nostro paese la sua preziosa mente, il suo immenso cuore". Dopo giorni ispidi e difficili, una boccata di felicità.