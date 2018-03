facendo intendere di essere armati hanno minacciato i dipendenti e si sono fatti consegnare i soldi.. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia, gli agenti hanno avviato immediatamente le ricerche dei due uomini, ma in pochi minuti hanno fatto perdere le proprie tracce fuggendo a piedi in direzione di via dell'Arsenale.da cui potrebbero venire a galla importanti elementi per risalire agli autori del colpo, mentre il bottino è ancora da quantificare.Hanno minacciato gli addetti allo sportello e si sono fatti consegnare il denaro. Intervento massiccio della polizia nella zona, indagini in corso.