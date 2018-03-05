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POLITICHE 2018

I voti per la Camera in Sicilia
Ecco i numeri dei partiti


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Sia nella circoscrizione Sicilia Occidentale sia nella Orientale, il M5s si conferma primo partito.

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PALERMO - Ecco i numeri (in percentuale) delle liste per la Camera dei deputati.

SICILIA 1

Sezioni: 2.411 / 2.411

MOVIMENTO 5 STELLE 48,14

FORZA ITALIA 21,33

LEGA 5,22

FRATELLI D'ITALIA 3,60

NOI CON L'ITALIA - UDC 2,99

PARTITO DEMOCRATICO 10,38

+EUROPA 1,20

ITALIA EUROPA INSIEME 0,46

CIVICA E POPOLARE 0,38

LIBERI E UGUALI 3,12

 

SICILIA 2

Sezioni: 2.887 / 2.887

MOVIMENTO 5 STELLE 49,34

FORZA ITALIA 20,37

LEGA  5,17

FRATELLI D'ITALIA 3,74

NOI CON L'ITALIA-UDC 1,77

PD 11,97

+EUROPA 1,05

CIVICA POPOLARE 0,59

ITALIA EUROPA INSIEME 0,41

LIBERI E UGUALI 2,59
 




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Fondato da Francesco Foresta
Lunedì 05 Marzo 2018 - Aggiornato alle 21:49