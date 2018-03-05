PALERMO - Ecco i numeri (in percentuale) delle liste per la Camera dei deputati.
SICILIA 1
Sezioni: 2.411 / 2.411
MOVIMENTO 5 STELLE 48,14
FORZA ITALIA 21,33
LEGA 5,22
FRATELLI D'ITALIA 3,60
NOI CON L'ITALIA - UDC 2,99
PARTITO DEMOCRATICO 10,38
+EUROPA 1,20
ITALIA EUROPA INSIEME 0,46
CIVICA E POPOLARE 0,38
LIBERI E UGUALI 3,12
SICILIA 2
Sezioni: 2.887 / 2.887
MOVIMENTO 5 STELLE 49,34
FORZA ITALIA 20,37
LEGA 5,17
FRATELLI D'ITALIA 3,74
NOI CON L'ITALIA-UDC 1,77
PD 11,97
+EUROPA 1,05
CIVICA POPOLARE 0,59
ITALIA EUROPA INSIEME 0,41
LIBERI E UGUALI 2,59