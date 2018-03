E' una sconfitta netta, che ci impone di aprire una pagina nuova all'interno del Partito democratico. E' ovvio che lasci la guida del partito dopo questo risultato. Ho già chiesto al presidente rfini di convocare una assemblea nazionale per aprire la fase congressuale".

Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa convocata al Nazareno dopo la sconfitta dei dem alle elezioni politiche. "

Siamo orgogliosi dello straordinario lavoro fatto in questi anni ma siamo davanti a una sconfitta chiara ed evidente", ha aggiunto -.

Chi ha vinto le elezioni non ha i numeri per governare e chi è onesto non può non ammettere che questa situazione sia figlia della vicenda referendaria.

Chi si è opposto a quella semplificazione del modello istituzionale è vittima di quel no".

In un momento in cui al Pd servirebbe il massimo di quella collegialità che è l'esatto opposto dei cosiddetti caminetti, annunciare le dimissioni e insieme rinviarne l'operatività è impossibile da spiegare". Lo dice il capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, commentando le dimissioni del segretario Matteo Renzi. "Quando Veltroni e Bersani si sono dimessi - ricorda Zanda - lo hanno fatto e basta. Un minuto dopo non erano più segretari".