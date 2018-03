Steni Di Piazza (M5s) 42,35

Arrivano dal collegio di Gela i primi dati ufficiali sulla Sicilia, diffusi dal Ministero dell'Interno. E' la prima sezione con numeri reali, e riguarda il Senato. Il M5s fa il pieno con quasi il 63 per cento, la stessa percentuale ottenuta dal candidato all'uninominale Pietro Lorefice. Dietro, molto staccata, la coalizione di centrodestra con oltre il 23 per cento, dato che va anche alla candidata Giovanna Candura, ex assessore regionale. Molto staccata la coalizione di centrosinistra che si ferma appena sopra il 10 per cento, stessa soglia della candidata Annalisa Petitto.

Stando ai dati provvisori, al Senato il Movimento cinque stelle quasi certamente riuscirà a conquistare tutti i collegi uninominali. E non è escluso che possa ottenere anche tutti quelli della Camera.Pino Pisani (M5s) 52,09Mariella Muti (Centrodestra) 27,21Maria Alessandra Furnari (Centrosinistra) 14,52Franca Antoci (Leu) 2,94Nunzia Catalfo (M5s) 49,88Raffaele Stancanelli (Centrodestra) 35,7Valeria Sudano (Centrosinistra) 10,21Ambra Monterosso (Leu) 1,88Tiziana Drago (M5s) 50,89Angelo Attaguile (Centrodestra) 36,68Giovanni Burtone (Centrosinistra) 8,52Leo Micali (Leu) 1,05Grazia D'Angelo (M5s) 42,69Urania Papatheu (Centrodestra) 34,56Fabio D'Amore (Centrosinistra) 16,91Gaetano Tirrito (Leu) 2,92Pietro Lorefice (M5s) 49,4Giovanna Candura (Centrodestra) 30,25Annalisa Petitto (Centrosinistra) 14,89Angelo Marotta (Leu) 2,80Rino Marinello (M5s) 50,91Vincenzo Giambrone (Centrodestra) 27,11Maria Iacono (Centrosinistra) 16,11Calogero Zammuto (Leu) 3,29Franco Mollame (M5s) 52 per centoToni Scilla (Centrodestra) 29,11Paolo Ruggirello (Centrosinistra) 13,94Mariella Maggio (Leu) 2,28Collegio Palermo-Bagheria (71 sezioni su 478)Loredana Russo (M5s) 46,64Esterina Bonafede (Centrodestra) 35,47Mario Cicero (Centrosinistra) 11,29Nadia Spallitta (Leu) 3,29Collegio Palermo Resuttana San Lorenzo (85 sezioni su 409).Giulio Tantillo (Centrodestra) 31,26Teresa Piccione (Centrosinistra) 16,85Pietro Grasso (Leu) 5,86. Le sezioni scrutinate al momento sono 344 su quasi 5.300, ma la Sicilia sembra prepararsi a un "boom" del Movimento cinque stelle. I grillini, infatti, quando i voti al momento rappresentano meno del 2 per cento dei voti totali, sono avanti con una percentuale che sfiora il 46 per cento. La coalizione di centrodestra segue sopra il 32 per cento: all'interno di questa coalizione è avanti Forza Italia (quasi il 22 per cento), poi Lega (5,65), Fdi (3,23), Nci (sotto il 2 per cento). La coalizione di centrosinistra segue molto da lontano, col 14,8 per cento (Pd sotto il 12,5, +Europa intorno all'1,6, più bassi Insieme e Civica popolare). Leu sopra il 3,5 per cento.