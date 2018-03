Il giorno dopo le elezioni, in Sicilia, finite le assegnazioni dei seggi dei collegi uninominali, conquistati tutti dai candidati del Movimento 5 stelle, si procede con l'assegnazione dei seggi con il sistema proporzionale.Al momento non ci sono ancora elementi ufficiali. Il conteggio procede e non si è proceduto con l'assegnazione dei seggi. Ma qualche notizia arriva già, in attesa dei dati del Viminale.I deputati grillini eletti alla Camera potrebbero essere tra 15 e 20, sui 33 complessivi assegnati alla Sicilia nella quota proporzionale. Quasi certamente arriveranno a Montecitorio i capilista e i candidati in seconda posizione nei vari collegi. Si tratterebbe quindi di(seconda, ma il capolista Alessio Villarosa ha vinto anche all'uninominale),(addirittura quarta, ma il terzo, Francesco D'Uva ha anche vinto nel suo collegio),(è secondo, ma la capolista Giulia Grillo ha vinto anche all'uninominale),(quarto nel listino dietro a Simona Suriano, vincitrice nel suo collegio),. E qui, il paradosso nel paradosso: in qualche collegio al Movimento potrebbe scattare anche il terzo seggio, ma in qualche caso la lista è già "esaurita": in quel caso - stando a quanto si apprende - si andrebbe a pescare in altri collegi. Al Senato via libera certamente ad(terzo dietro a Nunzia Catalfo, vincitrice nel proprio collegio). Ma potrebbero giungere, alla fine del conteggio, anche altri seggi.FORZA ITALIA. Ce la fanno al Senato il capolista ed ex presidentee quasi certamente anche. Alla Camera, dentro anche. Eletta, compagna del vicepresidente della Regione Gaetano Armao. Mentre a Palermo dovrebbero farcela anchee - a seguito di un complicato meccanismo di slittamenti - anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo,. Lanciati verso un seggio di Montecitorio anchePietro Navarra, l'ex rettore di Messina, conquista il seggio alla Camera al proporzionale, sotto le insegne del Pd nel capoluogo dello Stretto. Dovrebbero farcela anchenel collegio di Palermo-Bagheria (secondo dietro a Maria Elena Boschi, eletta a Bolzano) e. In bilico al momento l'elezione di. Al Senato invece via libera a. A Palermo, dopo la batosta al maggioritario , vengono eletti Pietro Grasso al Senato ed Erasmo Palazzotto alla Camera. Nella Sicilia orientale, eletto anche Guglielmo Epifani, candidato per Montecitorio.