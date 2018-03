“Nella mia Gela, città nella quale sono nata, cresciuta ed ho lavorato, è chiara l’affermazione di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni per la Camera dei Deputati, in forte controtendenza rispetto ai risultati regionali che hanno visto prevalere il voto di protesta” lo dichiara Giusi Bartolozzi, candidata alla Camera nel collegio plurinominale Agrigento-Gela-Mazara del Vallo, alla chiusura dello scrutinio dei 71 seggi elettorali del grande centro nisseno.di centrodestra prevale raggiungendo il 45,78% e superando di quasi 9 punti il Movimento grillino (che solo qualche anno fa aveva prevalso alle comunali). I Cinquestelle ottengono 10.767 voti, poco più della sola Forza Italia (10.026 voti) che rispetto alle ultime regionali ( 6.721 voti, 27,6%) incrementa i consensi del 6,3 per cento - precisa Bartolozzi - un dato che se personalmente lusinga me e la squadra con la quale ho lavorato, deve far riflettere, già nei prossimi giorni, sulle scelte future di Forza Italia e dell’intera coalizione”.travolta da un’ondata di protesta ma, nella tempesta, Forza Italia ottiene un risultato straordinario". Così il commissario di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, a commento del voto.“Proprio in questa tempesta, c'è ancora tanto di azzurro nel risultato elettorale di Bagheria con il raggiungimento del quasi 33% alla Camera e al Senato per Forza Italia. Bisogna in primis ringraziare la cittadinanza tutta per il risultato ottenuto, di fatto in questo mese gli esponenti di Forza Italia hanno lavorato con il neo coordinatore cittadino per l'ottenimento di questo risultato che ha visto proporre alla città un'alternativa politica e programmatica con un intenso confronto con il territorio; confronto che già è iniziato della campagna elettorale delle regionali di novembre. Il Comune di Bagheria, storicamente territorio del Centro-Desta ha dimostrando che lavorando uniti si ottengono risultati positivi per il bene della città. Ci auguriamo che da Bagheria si possa iniziare un percorso, come già annunciato dal commissario Miccichè, che ci veda protagonisti sia come partito sia come Centro-Destra per una nuova primavera politica e dirigenziale", lo scrive Tommaso Gargano, coordinatore cittadino di Forza Italia.