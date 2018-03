Lacrime e rabbia durante l'ultimo saluto al piccolo Giuseppe, il bambino di quattordici mesi morto in seguito ad una meningite la scorsa settimana. Nel giorno dell'addio il quartiere si è stretto più che mai attorno alla famiglia del bimbo: centinaia le persone che si sono ritrovate davanti all'abitazione di via Conte Federico ed hanno poi accompagnato il piccolo feretro fino alla chiesa, dove è stato celebrato il funerale.Sono soltanto alcuni dei messaggi rivolti a Giuseppe tramite dei grandi striscioni appesi sui balconi. Il bambino è deceduto mercoledì mattina dopo una notte di agonia: è stato trasportato in ospedale perché con la febbre alta, ma le sue condizioni sono precipitate nel giro di poche ore, fino al decesso.il piccolo è stato colpito dalla forma più violenta del batterio, il meningococco B, che ha rapidamente coinvolto tutti gli organi. "Non riusciamo ancora a crederci - dicono gli amici di famiglia - Giuseppe era un bambino meraviglioso, fino a poche ore prima nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe accaduta una cosa simile".E' fondamentale somministrare tre dosi entro il primo anno d'età". I bimbi tra i dodici e i quattordici mesi rientrano, insieme agli adolescenti, in una delle fasce più sensibili.