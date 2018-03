Ma la portata della loro debacle non è inferiore. Loro sono gli irriducibili a sinistra del Pd, quei “Liberi e Uguali” che si sono affidati alla improvvisata leadership di Piero Grasso. E che avrebbero - con i dati ancora non definitivi - superato per miracolo lo sbarramento, portando a casa un misero tre per cento. Praticamente peggio di quanto fece Sel 5 anni fa. Solo che stavolta agli eredi di Sel, Sinistra Italiana, si erano aggiunti i fuoriusciti del Pd, il movimento di D'Alema, Bersani e compagnia. Spazzati via dagli elettori.La preoccupazione dei big in campagna elettorale era stata tangibile,. Proprio perché l'ex presidente del Senato non sfondava. A sinistra Potere al Popolo erodeva consensi, dall'altra parte la Bonino intercettava pezzi di borghesia sinistrorsa. La frittata è stata completa. E la lunga storia di dispiaceri della sinistra-sinistra ha conosciuto un nuovo capitolo.. Probabilmente avrebbe potuto giocarsi le sue carte. L'ex procuratore antimafia ha fatto un'altra scelta. Da leader si è candidato nel collegio uninominale del Senato a Palermo, raggranellando un modesto 5,81 per cento, comunque più alto della media nazionale del partito, quarto dietro Di Piazza (5 Stelle), Tantillo (centrodestra) e Piccione (Pd). E il dato di Grasso è nettamente più alto di quello degli altri candidati di LeU che nei collegi in Sicilia in molti casi si sono fermati al 2.Nell'Isola LeU non è riuscito a intercettare gli scontenti del Pd. Alla Camera in Sicilia orientale la lista di Grasso al momento è sotto il 3, a spoglio quasi ultimato. E anche al Senato non si sarebbe raggiunto, seppure per un soffio, il 3 nell'Isola. Uno scenario disastroso che si replica anche in altre regioni. Basti pensare alla batosta presa da Massimo D'Alema nel suo collegio di Nardò, quarto col 5 per cento.i Di certo c'è che il 4 marzo, anche alla luce del tracollo del Pd di Renzi, è a oggi il giorno più buio nella storia dei risultati elettorali della sinistra italiana.