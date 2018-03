Ai nomi e ai cognomi che in passato avevano raccolto migliaia di voti conquistando poltrone prestigiose. Ex assessori, campioni del consenso, ex presidenti dell’Ars e parlamentari nazionali uscenti sono stati “spazzati via” dall’onda grillina. Da undella politica siciliana. Un segnale chiarissimo ai partiti “tradizionali”. Qui in Sicilia, almeno, per loro è giunto il tempo di cambiare.Alcuni di loro potrebbero essere però eletti nelle liste proporzionali. Alla Camera, nel settore orientale dell'isola, non ce la fanno, mister 30mila preferenze del Pd alle Regionali del novembre scorso e il più volte assessore regionale. Entrambi “bruciati” nel collegio di Misterbianco dalla giovane. A Catania, non ce la fa l'ex sottosegretario alla Giustizia del Pd, mentre ad Acireale escono sconfitti il parlamentare uscente di Fie un altro deputato regionale votatissimo pochi mesi fa come. In questo caso, a bruciare i due è stata l’uscenteE se il rettore dell'Università di Messina(candidato col centrosinistra) può consolarsi con l’elezione attraverso il listino del Proporzionale, resta molto lontano dal candidato, il sindaco 'antimafia' di Troina (Enna). Sconfitto in quel collegio anche un altro politico d’esperienza come, candidato del centrodestra. A Paternò il grillinoha sconfitto, tra gli altri, un avversario dal cognome pesante come, nipote dell’ex governatore di Grammichele.Nel settore occidentale alla Camera l'onda del M5s 'travolge', tra gli altri, nel centrodestra, l'ex presidente dell'Ars, l'ex assessore regionale(anche lui candidato col centrodestra), l'ex ministro alle Politiche agricole. Nel centrosinistra battuti l'ex deputato regionale Salvo Lo Giudice e l'ex sindaco di Agrigento, figlio di Calogero., nonostante il risultato oltre alla media nazionale del partito di cui è leader,, prende 11.580 voti, e si piazza quarto. Sconfitti nello stesso collegio, però, anche la deputata uscente del Pdcandidato da Forza Italia. Non passa, nonostante un buon risultato personale (oltre 73mila preferenze) l'ex assessore regionale. A Gela resta fuori un altro ex assessore regionale come. Sconfitti a Marsala due ex deputati regionali come(Centrosinistra) e(Centrodestra), mentre resta fuori ad Agrigento l'ex deputato nazionale, ad Acireale il segretario regionale di Noi con Salvini,e il sindaco di Militello Val di Catania e deputato Pd uscente,. Due “big”, poi, escono sconfitti a Catania: l'ex sindaco di Catania e coordinatore regionale “Diventerà Bellissima”, e l'ex deputata regionale Valeria Sudano, che però quasi certamente verrà "ripescata" dal Proporzionale.