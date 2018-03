La Forma dell'acqua di Guillermo del Toro, già vincitore alla Mostra del cinema di Venezia nel 2017, sbanca alla Notte degli Oscar 2018 e si porta a casa quattro statuette, tra cui quelli per il miglior film e per la migliore regia. Soddisfazione per l'Italia: il film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome, ha vinto l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale firmata da James Ivory.Ecco i premi principali.Miglior film è "La forma dell'acqua" di Guillermo del ToroMiglior attore è Gary Oldman per L'ora più buiaMiglior attrice a Frances McDormand per Tre manifesti a Ebbing, MissouriMiglior attore non protagonista a Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, MissouriMiglior attrice non protagonista a Allison Janney per Io, TonyaMiglior sceneggiatura non originale per Chiamami col tuo nome a James Ivory, per il film di Luca GuadagninoMiglior regia per Guillermo del Toro, La forma dell'acqua.