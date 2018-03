Alle 23 la percentuale di elettori per la Camera dei Deputati che si è recata al voto si è attestata al 60,5 per cento. Sono 320.434 i votanti sui 529.640 aventi diritto al voto nel capoluogo siciliano, di cui 159.456 maschi e 160.978 femmine. Per il Senato la percentuale di votanti si è fermata al 60,48 per cento. Nel dettaglio si tratta di 143.778 maschi su 221.543 aventi diritto e 145.889 femmine su 257.433 aventi diritto.A Pollina va il primato provinciale della partecipazione al voto. Nel comune madonita, infatti, si sono recati alle urne il 76,60 per cento degli aventi diritto. In questa speciale classifica completano il podio Godrano con il 75,60 per cento e Marineo con il 74,07 per cento degli elettori che si sono recati alle urne.