Siamo di fronte a un’onda gialla, un voto d’opinione destinato al Movimento 5 stelle e non ai singoli candidati", ha detto l’ex presidente di Palazzo Madama. Intervistato nella redazione di Livesicilia, Schifani ha escluso la possibilità di accordi di Forza Italia al di fuori della coalizione di centrodestra.

"Che vi fosse una crescita del movimento di Grillo si sapeva da tempo - dice Schifani - ma ho definito il movimento di Grillo un movimento che catalizza un disagio. Sostanzialmente è la pancia degli italiani, una sofferenza che finalmente ha trovato una casa politica. Il risultato è la scelta degli elettori, anche siciliani, di votare il Movimento cinque stelle per protesta". Un risultato che non dipende dalla scelta dei candidati nei collegi: "Sono convinto - dice Schifani - che quando un fenomeno come quello di ieri si registra in maniera così omogenea in tutto il sud il problema non è il candidato: l'onda gialla nasce da un voto dato ai Cinque stelle".

LiveSicilia commenta con i protagonisti di questa tornata elettorale i risultati del voto del 4 marzo in Sicilia. Il primo ospite della redazione è, candidato di Forza Italia per il Senato. "Interrogato su cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane, Schifani precisa: "Non mi permetto di dire al presidente Mattarella cosa deve fare. Ma immagino che il suo lavoro partirà dalla coalizione che ha ottenuto più consenso, dunque il centrodestra. Credo che l'esperimento partirà da quest'area, per allargare il consenso nei confronti del programma del centrodestra. Poi tanti punti dividono il Cinque stelle dal centrodestra e dalla sinistra, e oggi Salvini è stato chiaro: rimarrà alleato con noi. Anche noi siamo di parola e rimarremo coerenti con la coalizione presentata agli elettori".