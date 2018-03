PALERMO - Le elezioni in Sicilia certificano anche il flop dell'ex Pm antimafia Antonio Ingroia, transitato da Rivoluzione Civile alla Lista del Popolo per la Costituzione promossa insieme a Giulietto Chiesa. Nell'isola, dove come magistrato ha condotto numerose inchieste a cominciare da quella sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, Ingroia raggiunge percentuali da prefisso telefonico: lo 0,10% alla Camera e lo 0,8% al Senato. Con Rivoluzione Civile, la formazione alla sinistra del Pd di cui era leader, Ingroia, che oggi svolge la professione di avvocato, aveva ottenuto alle scorse Politiche poco più del 3% alla Camera e il 2,5% al Senato.(ANSA).