Una storia iniziata 27 anni fa: Aiello, moglie di, vede morire il marito sotto ai suoi occhi e da quel momento decide di chiudere i ponti con l'universo di Cosa nostra trapanese e in particolare con quella di Partanna, città a pochi chilometri da Castelvetrano, regno di. "Ero stata costretta a sposarmi con lui", le sue parole nel corso di una campagna elettorale anomala, fatta di piccoli incontri e senza foto né selfie da pubblicare su Facebook. Attorno a lei il servizio di sicurezza ha infatti alzato un muro invalicabile: una buona fetta di vita vissuta nell'anonimato e in una località segreta. Ora potrà mostrarsi in Parlamento, ma con tutte le cautele del caso.Quasi 78mila voti per l'esponente del Movimento cinque stelle, che ha sfondato il tetto del 51%. Per Pugliesi, avvocato alcamese, 46mila voti pari al 30%. Terza piazza per, senatrice uscente che ritentava l'ingresso in Parlamento con il centrosinistra: per lei 20.700 voti, pari al 13,6%. Al quarto posto Liberi e uguali, con la candidatura di: quasi 3.500 voti, pari al 2,3%.i grillini volano al 51,5% con oltre 75mila voti, staccando di oltre 45mila preferenze Forza Italia, che si ferma poco sotto 30mila voti. Crolla il Partito democratico, che in questo collegio si ferma all'11,7% (17mila preferenze).