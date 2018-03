Giuseppe Cutino, accusato di ricettazione. In base a quanto ricostruito dagli investigatori, un giovane tossicodipendente ha portato via da casa diversi oggetti preziosi per acquistare la droga.

li genti del commissariato Zisa in casa di Cutino, dove sono state trovate numerose borse delle più svariate griffe (Louis Vuitton, Gucci, Hermes), due monete antiche di valore ed un elettrodomestico da cucina "Bimby".

Si tratterebbe della refurtiva del giovane, che avrebbe "ripulito" l'appartamento della madre. Le indagini sono partite dopo le denunce dei familiari del tossicodipendente, a cui la merce è stata riconsegnata.

