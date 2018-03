"Non ho sentito Berlusconi, lo farò dopo, ma gli accordi tra amici sono chiari. Quello faremo e farà...", dice il leader leghista ricordando quanto detto in campagna elettorale: il partito che arriva primo nella coalizione guiderà il governo. Quello faremo e farà...", dice il leader leghista ricordando quanto detto in campagna elettorale: il partito che arriva primo nella coalizione guiderà il governo.

"Sono e rimarrò populista: chi ascolta il popolo fa il suo dovere. Di 'radical-chic' gli italiani non ne hanno più voglia", aggiungeSalvini. Il voto, aggiunge, ha "punito l'arroganza di Renzi e dei suoi".

"La squadra a cui mancano meno numeri per avere la maggioranza alla Camera e al Senato è quella del centrodestra. A seggi chiusi lavoreremo perché la squadra più vicina arrivi a essere maggioranza. Ci sono collegi dove vinci o perdi per cinquanta voti e vogliamo avere il quadro chiaro".

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in via Bellerio a Milano per commentare i risultati delle elezioni politiche. "Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro", aggiunge il leader del Carroccio, che ha ringraziato la Lega."Ora comincia un bellissimo percorso insieme", dice Salvini. La sua Lega ha staccato nettamente Fporza Italia. E ora il leader del Carroccio, diventato partito nazionale, può ambire a Palazzo Chigi.Sirene di accordi con il Movimento 5 Stelle?", risponde Salvini. "Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare"."All'interno del centrodestra credo che tutti debbano essere contenti, il centrodestra ha vinto e può governare", ribadisce Salvini in conferenza stampa, aggiungendo che lui è "uso mantenere la parola data" e negando "coalizioni strane". "Ho detto che avrei parlato con tutti ma non siamo usi a cambiare idea ogni quarto d'ora - sottolinea -. La lega ha vinto nel centrodestra e resterà alla guida del centrodestra".Resta il problema della maggioranza che non c'è. Il centrodestra da solo non ha i numeri.