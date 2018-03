guarda tutti dall'alto del suo 45,91 per cento. Un trionfo a Cinquestelle che mette in fila nell'ordine la candidata del centrodestra Ester Bonafede che si attesta al 34,60 per cento, il candidato del centrosinistra Mario Cicero con l'13,11 per cento e Nadia Spallitta di Liberi e Uguali con il 3,24 per cento del consensi. Seguono Mattea Quaranta del Popolo della famiglia con l'1,19 per cento, Giovanni Maniscalco di Potere al popolo con lo 0,67 per cento, Lorenza Maria Minuto di Italia agli italiani con lo 0,59 per cento, Vincenzo Di Bella di Casapound con lo 0,33 per cento, Francesco Paolo Lo Conte di Popolo per la Costituzione con lo 0,12 per cento e Daniela Cataldo (Partito Valore Umano) e Francesco Aliberti (Partito Repubblicano) rispettivamente con lo 0,10 e 0,09 per cento.