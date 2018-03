PALERMO - Rap ricorda che da stanotte l'azienda interverrà per riasfaltare viale Regione Siciliana e corso Tukory. In viale Regione Siciliana il tratto che sarà interessato dal cantiere è quello di Corso Calatafimi - Leonardo Da Vinci, in entrambe le direzioni di marcia. Su corso Tukory le attività manutentive partiranno dalla stazione centrale. Per entrambe le vie sono state emanate relative ordinanze dell'ufficio traffico.