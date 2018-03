Ad accoglierli, però, è stata un'amara sorpresa: sono stati raggiunti da un uomo mentre si trovavano all'angolo tra le vie Francesco Crispi e Amari che con violenza ha scippato alla donna la collanina d'oro.l malvivente ha agito in pochi secondi, fuggendo subito dopo, a piedi, in direzione del Borgo vecchio.Ad entrare in azione sarebbe stato un giovane di circa 25 anni: al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona del porto che potrebbero avere immortalato il colpo. L'ennesimo ai danni dei turisti in visita a Palermo.