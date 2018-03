L'area è ora in attesa delle operazioni di bonifica.

CALTANISSETTA - L'intera area artigianale di Bonpensiere (Caltanissetta) è stata sequestrata dalla Guardia di finanza della Tenenza di Mussomeli perché divenuta una discarica abusiva di rifiuti di qualsiasi genere. Nell'area, estesa per circa 13 mila metri quadrati, i militari hanno trovato, tra l'altro, telai di autoveicoli, tra cui un'ambulanza, un compattatore pieno di rifiuti, pneumatici usati, elettrodomestici rotti, materiale di risulta da demolizioni edili e i rottami di una ruspa.Realizzata circa dieci anni fa grazie ad investimenti di fondi pubblici per quasi un milione di euro, l'area "sarebbe dovuta essere - sottolineano le Fiamme Gialle - volano per l'economia della cittadina, favorendo lo sviluppo delle imprese artigiane e incoraggiando l'imprenditoria giovanile nel settore. Ci si trova ancora una volta purtroppo di fronte all'insensato sperpero di fondi pubblici e alla scriteriata gestione della 'cosa pubblica' che hanno trasformato un'area di sviluppo economico con notevoli ed evidenti ripercussioni in ambito sociale in un centro di raccolta e stoccaggio rifiuti di qualsiasi genere". (ANSA).