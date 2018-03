PALERMO - Si è svolto nell'assessorato regionale alla Salute l'incontro conclusivo del tavolo di lavoro costituito per affrontare la crisi occupazionale del Centro regionale trapianti. Hanno partecipato, insieme all'Assessore Ruggero Razza, il dirigente generale del dipartimento Pianificazione Strategica Mario La Rocca, il commissario dell'Arnas Civico Giovanni Migliore, il direttore del Crt Bruna Piazza, il capo di gabinetto vicario dell'assessorato Eugenio Ceglia. Su proposta di Migliore e Piazza è stata definita l'immissione in servizio, in data odierna, di tutto il personale non ancora prorogato, i cui contratti verranno così allineati a quelli del personale attualmente in servizio. Allo stesso modo, per garantire la continuità del servizio alla scadenza dei contratti, l'Arnas Civico avvierà un progetto già autorizzato dall'assessorato. Razza, ha "ringraziato i dirigenti per il lavoro svolto e preso impegno ad affrontare entro l'anno ed in maniera compiuta la collocazione sulla Rete del centro regionale trapianti, attesa l'importanza del ruolo che lo stesso svolge per il sistema sanitario".In una nota i venti lavoratori a progetto del Centro regionale trapianti Sicilia esprimono "gratitudine a Razza e a tutta la dirigenza per l'impegno profuso, la serietà delle azioni - si legge - e l'interesse volto a tutelare le professionalità e l'azione stessa dell'ente. Solo grazie al loro intervento - prosegue la nota - si è garantita nell'immediato la proroga dei contratti e, a lungo termine, la ricerca di una soluzione per la stabilizzazione consentendo al Crt di proseguire le attività che hanno portato ai successi degli ultimi anni".