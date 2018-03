PALERMO -

E' stato firmato stamattina dall'Assessore alla Salute Ruggero Razza

alla nomina a direttore amministrativo e a direttore sanitario delle aziende del servizio sanitario della Regione Siciliana. L'avviso pubblico fa integralmente riferimento, per quanto riguarda i requisiti, ai contenuti del decreto assessoriale del 22 dicembre 2015, consultabile sul sito web dell'Assessorato alla Salute. Le istanze di inserimento degli interessati dovranno arrivare tramite pec, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per il quale è stata chiesta la procedura di urgenza. Anche i soggetti già inseriti negli elenchi dovranno presentare entro 30 giorni, a pena di decadenza, istanza per il mantenimento e l'aggiornamento della propria posizione.