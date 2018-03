- Trentasei seggi al Movimento 5 stelle, 19 nell'uninominale e 17 (e non 18) nel proporzionale, sei a Forza Italia, quattro al Partito democratico e due ciascuno a Lega, Liberi e Uguali e Fratelli d'Italia. SSono venticinque invece i senatori che la Sicilia elegge, e di questi ben 17 sono i seggi assegnati al Movimento 5 stelle, nove all'uninominale e otto nel proporzionale. Gli altri partiti, rimasti a zero nei collegi uninominali della Sicilia, ottengono senatori soltanto nel proporzionale: tre a Forza Italia, due al Partito democratico e uno a testa a Lega, Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali.Tante le facce nuove, provenienti per la maggior parte - ovviamente - dal Movimento cinque stelle. Ecco i loro volti, che presto popoleranno Montecitorio e Palazzo Madama.