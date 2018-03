. Se, insomma, siano stati traditi dai loro partiti o se siano stati loro, con la loro presenza, ad affossarli. Di certo c’è che tanti candidati, inseriti nelle liste del proporzionale, ponevano fondate e concrete aspettative in vista della loro elezione alla Camera o al Senato. Ma non ce l’hanno fatta.Quella di Fabio Giambrone la racconta qui Salvo Toscano . Gettato nella mischia e nel ribollente calderone del Pd, con i buoni uffici di, a pochi giorni dal voto, l’ormai ex presidente di Gesap è stato vittima del flop dei Dem, che nel collegio palermitano non sono riusciti a conquistare nemmeno un seggio. Un partito, il Pd, che è riuscito a racimolare nell’Isola percentuali che, tra Camera e Senato, oscillano tra il 10 e il 12 per cento. Ben al di sotto dei risultati a livello nazionale, già così deludenti da spingere il segretario Renzi alle dimissioni.Sempre tra i Democratici, a coltivare speranze di elezione per la Camera era, nel collegio di Acireale, dove era inserita in un listino capeggiato dal premier. Ma il deludente Pd di questa tornata elettorale non è riuscito nemmeno a fare scattare il seggio per il Presidente del Consiglio, che ha centrato l’elezione altrove. E così, parlamento chiuso anche per la giovane consigliera comunale catanese.Stesso discorso al Senato dove non è scattato il secondo seggio né nel collegio occidentale, né in quello orientale. E così, niente da fare per l’uscente, sponsorizzata dae per l’ex deputato regionale, reduce da una campagna elettorale per l’Ars molto sfortunata: tanti voti, ma niente seggio per Sicilia Futura, pochi mesi fa. E niente seggio per Picciolo nemmeno stavolta.A proposito di ex deputati regionali, niente da fare per il socialista, che ha scommesso sulla lista “Insieme” a sostegno del Pd. Un movimento che si è tenuto assai lontano dalla soglia del 3 per cento necessaria per far scattare i seggi.Lo stesso è accaduto, un po’ più a sorpresa dopo l’ottimo exploit alle ultime Regionali, per il movimentoche metteva insieme le esperienze degli autonomisti che fanno capo a Lombardo e dei centristi che fanno riferimento ai centristi dell’Udc di Cesa da un lato e a quelli didall’altro. Proprio l’ex ministro, così, sconfitto nel collegio uninominale, non ce l’ha fatta pur essendo capolista nel collegio proporzionale di Palermo-Marsala-Bagheria, visto che il partito non ha raggiunto la soglia minima del 3 per cento. E il flop di Nci porta con sé il mancato approdo in parlamento della presidente della commissione Salute all’Ars, dell’assessore di Musumeci,, del parlamentare uscente, di, nipote dell’ex governatore di Grammichele, e di un ex assessore regionale come, già battuto anche nel collegio uninominale.L’onda grillina, poi, ha ridimensionato un risultato, quello di Forza Italia, che sarebbe apparso assai diverso, col suo 20 per cento siciliano, lontano dal deludente 14 per cento nazionale. Ma alla fine, non sono rimasti molti seggi. E così, niente elezione per, figlio dell'ex parlamentare nazionale Franco, giunto secondo in lista dietro, e per l’uscente, giunto secondo dietroe rimasto fuori dal parlamento per il “conteggio interno” previsto dal Rosatellum: in caso di pluricandidature (è il caso di Prestigiacomo, appunto), il seggio conquistato è quello nel quale il partito ottiene il risultato peggiore. Prestigiacomo viene quindi eletta a Siracusa e non a Messina. Così, può esultare il messinese Nino Germanà. Mauro rimane dalla parte dei delusi. In buona compagnia.