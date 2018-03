Vittorio, insomma, resterà, con la sua indubbia competenza, con le belle sinapsi di cui dispone, acqua purissima in una terra agra che ha sete di bellezza e sostanza.

Rimane il problema di quel presunto gemello che - pare, per carità - non faccia altro che vomitare frasi in odore di sconcezza, ovunque. Il Presidente Musumeci farebbe meglio a dare un'occhiata e a verificare subito la circostanza. Nell'interesse primario della Sicilia e del suo futuro. Ma pure nell'interesse, si intende, del timido Vittorio e della sua arcinota continenza.

. Uno - preciso, preciso - immortalato in video progressivi di insulti e turpiloquio, rivolti perlopiù verso esponenti del Movimento Cinque Stelle, Giggino Di Maio in primis. Le immagini sono disponibili nel grande mare del web e dei social.che un essere letterario, immaginifico e colto come Sgarbi possa lasciarsi davvero cogliere in fallo sull'aspro sentiero dell'invettiva. Del resto, tutta la sua carriera fantasmagorica e pasoliniana depone per una moderazione sobria e istituzionale. Per questo fu incardinato in giunta e, fortunatamente, non dovrebbe migrare altrove, visto che il trionfo grillino rende più difficile un dicastero o un incarico romano per l'assessore ai Beni culturali della Sicilia.