Dopo continui controlli e verifiche da parte di carabinieri e polizia i nuclei familiari hanno lasciato la struttura. "L'arroganza, l'abuso di potere e il terrorismo psicologico esercitato dalle forze dell'ordine - scrive Tony Pellicane del comitato di Lotta per la casa 12 luglio sul suo profilo Facebook - nei confronti delle famiglie senza casa che avevano occupato l'hotel abusivo, hanno fatto breccia. Le famiglie, stanche e impaurite hanno deciso di lasciare l'ex hotel. L'esercitare e il pretendere un'ipocrita legalità finisce per colpire chi è più disagiato, mentre il potentato di turno continuerà, indisturbato a farsi i fatti suoi". L'hotel Elena, di proprietà dell'ex magistrato Giusto Sciacchitano, è sotto sequestro dopo una serie di servizi trasmessi dalle Iene. Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale l'attività sarebbe abusiva. Si tratta di un albergo che è stato chiuso ma la cui insegna, sopra l'edificio che si affaccia su piazza Giulio Cesare, è rimasta lì per anni. (ANSA).