E così per fare valere le proprie ragioni tornò in ospedale con una pistola giocattolo modificata e in grado di sparare.per l'udienza preliminare Nicola Aiello. L'accusa era di minacce e detenzione di arma clandestina.. Nel giugno 2015 ci fU una caccia all'uomo che si rifugiò nella stanza del primario. Quello che è successo non deve accadere più”, urlava impugnando la pistola. Fu arrestato in flagranza di reato.nonostante il rito abbreviato abbia garantito all'imputato uno sconto di pena, è pesante per via dei precedenti penali Napoli.