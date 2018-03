Dopo i due colpi agli istituti bancari di via Leonardo da Vinci e via dei Cantieri, è stata la volta di due assalti ai supermercati. Nel mirino sono finiti il Forté di via Savonarola e l'attività al civico 71 di corso Camillo Finocchiaro Aprile.Nel caso del colpo in corso Finocchiaro Aprile è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno soccorso uno dei cassieri che ha accusato un malore per il forte choc.Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza.