MILANO - "Sono contento della compattezza del centrodestra, andremo insieme al Quirinale. Siamo la prima coalizione e siamo la speranza per gli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a Milano.

, che è uomo in grado di rispettare la volontà elettorale e chi ha capacità di governare e chi no". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica debba chiamare il leader primo partito o della prima colazione per conferire l'incarico di governo.