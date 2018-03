Chiara Gibilaro e Renzo Di Trapani, rispettivamente componente dell'

Assemblea nazionale e della Direzione provinciale Pd di Palermo.

"

Molti elettori hanno abbandonato il partito a seguito del profondo cambiamento genetico che ha avuto il Pd partinicese - sottolineano - con l'avvento, dopo le Amministrative del 2013, dell'ex sindaco Lo Biundo, fortemente sponsorizzato dall'ala cracoliciana del Pd alla quale va attribuita la responsabilità di questo deludente risultato locale. Nonostante tutto ciò, il Pd a Partinico ripartirà per riprendere una storia che è stata bruscamente arrestata ma non cancellata; ripartirà con i mille cittadini che hanno votato per il Pd a Partinico, con i tanti delusi e simpatizzanti a cui lanciamo un appello per l'avvio della ricostruzione del Pd che porterà alla fase congressuale, annunciata ieri contestualmente alle dimissioni del segretario nazionale Matteo Renzi".

PARTINICO (PALERMO) - "L'indiscutibile esito delle elezioni politiche della scorsa domenica non ci può esimere da alcune considerazioni sul voto conseguito dal Partito Democratico nella nostra città di Partinico. L'ondata di cambiamento che ha orientato il voto verso il M5S che a Partinico ha conseguito il 42,22% dei consensi, è un dato inconfutabile e ci congratuliamo con il neo Senatore Francesco Mollame per la sua elezione, con l'auspicio che possa rappresentare le istanze di un territorio che ha grande voglia di ritornare ad essere il centro propulsore del comprensorio. Le forze del centro destra hanno consolidato i consensi che avevano già ottenuto alle precedenti elezioni politiche, attestandosi anch'esse al 42% al Senato ed al 43% alla Camera, con Forza Italia partito guida con circa il 29% dei voti. Sempre in ambito della coalizione del centro destra, si evidenzia la crescita della Lega e i pochi consensi della lista Noi con l'Italia – UDC apertamente sostenuta dall'ex sindaco Lo Biundo, recentemente transitato in questa formazione dopo avere lasciato la città di Partinico nelle condizioni note a tutti. In questa situazione così difficile, il Pd a Partinico ha conseguito appena il 6,8%, dimezzando i voti ottenuti nelle ultime elezioni politiche (più del 13%), logica conseguenza di un abbandono di molti elettori del partito che hanno orientato il loro consenso verso il M5S". Lo dicono in una nota