VITTORIA (RAGUSA) - Avrebbe affittato in nero diversi immobili a Vittoria (Ragusa) su cui vantava diritti reali d'uso in nero a 19 persone senza contratto o, in alcuni casi, con un contratto di comodato d'uso fittizio con un ritorno economico di 84 mila euro dal 2013 al 2017 ed evadendo imposte dirette e indirette. E' quanto la Guardia di finanza del Comando Provinciale di Ragusa contesta ad un vittoriese, che è stato denunciato per evasione fiscale. L'operazione è stata denominata 'House for rent'. Alcuni degli affittuari hanno dichiarato - falsamente secondo le Fiamme Gialle - di non corrispondere alcun canone per l'utilizzo dell'immobile ma di ricambiare il 'favore' con presunte prestazioni d'opera come pulizie e lavori di manutenzione. All'uomo è stata contestata anche la violazione amministrativa in materia di mancata comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza dell'occupazione di immobili da parte di 14 persone.(ANSA).