Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra Asp ed Unicef, sempre domani, alle ore 11, all’Ospedale di Partinico, l’Associazione non governativa regalerà “le mimose e ringrazierà le mamme (ospiti dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia, ndr) che hanno dato il loro contributo per innalzare la bassa natalità regionale e promuovere l'allattamento al seno”.

iniziative itineranti sulla prevenzione in programma da domani (giovedì 8 marzo) ad Isola delle Femmine. In un gazebo che troverà giovedì 8 marzo ospitalità all’interno del Villaggio della salute di Piazza Umberto I, verranno fornite informazioni ed indicazioni sulla promozione dell’allattamento al seno.manifestazione che ha consentito negli anni scorsi di diagnosticare a bordo dei camper 79 tumori in una fase asintomatica. Gli utenti di tutto il comprensorio avranno la possibilità (dalle 9.30 alle 16.30) di effettuare: lo screening del tumore alla mammella, del cervico carcinoma, del tumore al colon retto, del melanoma, del tumore alla tiroide e della malattie croniche non trasmissibili. Saranno presenti anche i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi in Piazza Umberto I con un certificato aggiornato per avere somministrato il vaccino. Per la prima volta nelle iniziative di “Asp in Piazza”, ad Isola delle Femmine ci sarà anche il nuovo camper per la prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche.