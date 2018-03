La Regione, infatti, per motivi di bilancio, non ha potuto confermare l’impegno precedentemente programmato di realizzare il Buy Sicily ad aprile. L’appuntamento, insieme alle attività collaterali previste, sarà comunque riproposto prima dell’avvio della stagione estiva e sempre nell’ambito dell’idea progettuale sviluppata da Travelexpo. La data sarà ufficializzata a breve.

“L’assenza della Regione - spiega Toti Piscopo, ideatore e organizzatore di Travelexpo - ha suggerito l’opportunità di rinunziare, almeno per questo appuntamento, al padiglione 20 e ad individuare una location più consona per spazi, funzionalità tecnica, confort ed esigenze celebrative, a festeggiare il ventesimo anniversario di Travelexpo. Per questo Travelexpo si sdoppia e per la Preview di inizio aprile ci ritroveremo nel rinnovato Resort Village di Città del Mare a Terrasini, che nell’ultimo periodo ha elevato il servizio di accoglienza e di ristorazione e che proprio durante questo periodo pasquale completerà la fase di ristrutturazione del 70% delle camere”.

Dunque, quella che si svolgerà il primo weekend di aprile sarà una Preview di Travelexpo ma con una marcia in più. Durante la tre giorni, caratterizzata come sempre dal workshop B2B, sarà dato ampio spazio alla formazione degli operatori turistici professionali con seminari dedicati e docenti di prim’ordine mentre un occhio di riguardo verrà posto nei confronti dei nuovi mercati turistici, in primis quello asiatico, a cui la Sicilia ha deciso di aprire da poco le porte.

Protagonista sarà ancora una volta il sistema distributivo delle agenzie di viaggio siciliane che saranno ospitate nel villaggio turistico di Terrasini. Ma quest’anno c’è un’altra novità. La tradizionale presenza degli agenti di viaggio siciliani sarà ampliata con quella dei colleghi provenienti dalle aree di Liguria, Lazio e Campania, grazie ad una collaborazione avviata con Grandi Navi Veloci e Città del Mare. Tutti insieme per festeggiare i primi venti anni di Travelexpo!

