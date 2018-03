- Il crollo, oltre che nelle dichiarazioni, è nei numeri.. Un calo vistosissimo in termini di voti e percentuali. Solo in parte spiegabili con la scissione che ha riguardato il partito, visto che nemmeno le forze politiche nate dalla separazione dai Dem hanno fatto segnare risultati incoraggianti. Regge, tutto sommato,. Cresce il Movimento cinque stelle che fa registrare numeri storici, ma che già cinque anni fa era il primo partito in Sicilia. Ma il vero dato è ilche nel 2013 era ancora Lega Nord. E si fermava a percentuali da prefisso. Adesso, supera il cinque per cento. Più di Fratelli d’Italia e di Liberi e uguali.Il Partito democratico oggi ha un segretario dimissionario, dopo gli scarsi risultati in Italia. Scarsissimi in Sicilia. In realtà, nell’Isola i risultati sono stat di gran lunga più bassi di quelli ottenuti dal partito a livello nazionale anche cinque anni fa. Ma se nel 2013, nelle due circoscrizioni della Camera e in quella del Senato, in occasione delle ultime Politiche, il risultato è compreso tra il “picco” del 12,28 ottenuto in Sicilia orientale alla Camera e il 10,58 ottenuto nella circoscrizione occidentale sempre della Camera. Quando è andata bene, insomma, il Pd ha perso sei punti. Quando è andata male, oltre l’8 per cento. Una media di 100 mila voti in meno in ogni circoscrizione. Una debacle.E se il Pd non ride, gli anti-renziani confluiti nel progetto di Liberi e uguali non possono certamente brindare per il loro. Per intenderci, nel 2013 solo Sinistra ecologia e libertà – che dovrebbe rappresentare, al netto delle modifiche nei nomi, una delle tre gambe di Leu – aveva ottenuto circa il 2 per cento. Non è cambiato molto, insomma, nonostantee nonostante l’impegno in prima persona diLe sconfitte clamorose nei collegi uninominali di molti suoi big certificano quella che è certamente una sconfitta. Ma. Nel 2013, infatti, gli azzurri si presentavano all’interno del Popolo delle libertà, composto anche dai politici provenienti da Alleanza nazionale e da altri partiti moderati. Molti di quelli, nel frattempo, non militano più in Forza Italia e in molti casi nemmeno più nel centrodestra. Se però, tre giorni fa il partito di Berlusconi in Sicilia ha comunque portato a casa tra il 20 e il 21 per cento dei consensi.Cresce, di molto,, passato da percentuali tra l’uno e il due per cento, a quelle superiori al 3,5 per cento, vicine al 4 per cento., passata da una media di 2.500 voti per circoscrizione, al risultato di 58 mila voti nel collegio occidentale della Camera, a quasi 67 mila voti in quello orientale e a quasi 120 mila voti al Senato. Dove cinque anni prima aveva ottenuto, appunto, poco più di tremila voti. Tradotto? Dallo 0 virgola qualcosa, a oltre il 5 per cento.Era stato il primo partito nell’Isola già cinque anni fa. Ma il Movimento cinque stelle è riuscito a migliorare, e di molto, un risultato già straordinario. Se infatti nel 2013 le sue percentuali oscillavano tra il 30 e il 35 per cento,, con picchi superiori al 60 per cento in alcune province. I siciliani già cinque anni fa aveva dato loro quasi il doppio dei consensi del Pd. Oggi, il M5s riceve quattro volte i voti dei Dem. Sono le due facce, felici e tristi, di queste elezioni.